Громадський діяч Андрій Пальчевський розкритикував голову МОЗ Максима Степанова за боротьбу епідемією

Він висловився про махінації чинної влади в програмі "Епіцентр української політики" на каналі "NewsOne", пише Politeka.net (щоб подивитися відео, скрольте сторінку до кінця).

"Ах, яка цяця - міністр Степанов. Коли його представляли, говорили: головний спеціаліст, криза-менеджер. Ви розумієте, все, що зроблено з коронавірусом, злочинно. До речі, у сьогоднішньої влади є велика "перспектива" отримати на горіхи (і терміни) за те, що фонд-"ковід" був розграбований і переданий на будівництво доріг, ніби не очікували другої хвилі", - обурився Андрій Пальчевський.

Він припустив, що Максим Степанов не зможе впоратися з покладеними обов'язками і піде, як і його попередники.

"Що стосується Степанова - це третій міністр, який за безглуздістю вищого керівництва країни, очолив цей напрямок у критичний час, коли двоє не впоралися. Як ми підійшли з такими міністрами, як Зоряна Скалецька, яка взагалі поняття не мала, хірург потім, який поняття не мав, як боротися з вірусом, і тут, як чорт з табакерки, Степанов. І що далі? Нічого, тому буде тікати", - зазначив лідер партії"Перемога Пальчевського".

Громадський діяч додав, що МОЗ розв'язав війну за державні гроші з конкурентами з парламенту. Андрій Пальчевський побоюється, що протистояння викличе нову кризу в Україні:

"Я не хочу критикувати Степанова - це невелика верхівка корупційного айсберга. Вся ця медична мафія сидить у Верховній Раді, коли вони голосують за те, щоб виділити гроші, які оприбутковуються їх дружками. І тут ще до них додався Степанов, почалася боротьба між тим кланом в Раді, який відкати отримує, і Степановим. Я думаю, затія призведе до чергової кризи, а я не бачу іншого варіанту".

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