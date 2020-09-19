С ней столкнулись во всем мире

Общественный деятель Андрей Пальчевский рассказал, как власть может сорвать местные выборы

Жесткий карантин может сорвать голосование в регионах, которые больше всего страдают от эпидемии - об этом он высказался в эфире программы "Пульс" на телеканале "112 Украина", передает Politeka.net (чтобы посмотреть полное видео, скрольте страницу до конца).

Перед местными выборами в Украине все еще свирепствует китайский вирус, который делает опасным любое массовое мероприятие. По словам Андрея Пальчевского, украинцы оказались попросту не готовы к таким испытаниям.

"Мы не одни такие в мире. Перед всеми стоит эта общая проблема. То, что можно было подготовить хорошо, мы уже профуфукали. Фонд, больше ста миллиардов, отдали на дороги - вы знаете, как на дорогах зарабатывается, прибыль в карман, 50%. Меры по нераспространению не были приняты", - подчеркнул общественный деятель.

Андрей Пальчевский считает, что под предлогом опасной эпидемиологической ситуации действующая власть может отказаться от традиционной процедуры и ввести онлайн-голосование. Он раскрыл, чем могут обернуться такие нововведения:

"Сейчас говорят, что в западной части нашей страны подходят к концу койкоместа, как только они заполнятся - у власти будут основания говорить: все, стоп машина, мы не проводим выборы. Но будет одна сумасшедшая проблема: у этой власти будет настолько жалкая поддержка, что если они переведут голосование в электронный режим, все будут воспринимать это, как попытку манипуляции и подделки".

Напомним, что Пальчевский раскритиковал власть за неравный карантин

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