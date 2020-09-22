"Как будто не ожидали второй волны"

Общественный деятель Андрей Пальчевский раскритиковал главу Минздрава Максима Степанова за борьбу эпидемией

Он высказался о махинациях действующей власти в программе "Эпицентр украинской политики" на канале "NewsOne", пишет Politeka.net (чтобы посмотреть видео, скрольте страницу до конца).

"Ах, какая цаца - министр Степанов. Когда его представляли, говорили: главный специалист, кризис-менеджер. Вы понимаете, все, что сделано с коронавирусом, преступно. Кстати, у сегодняшней власти есть большая "перспектива" получить на орехи (и сроки) за то, что фонд-"ковид" был разграблен и передан на строительство дорог, как будто не ожидали второй волны", - возмутился Андрей Пальчевский.

Он предположил, что Максим Степанов не сможет справиться с возложенными обязанностями и уйдет, как и его предшественники.

"Что касается Степанова - это третий министр, который по бестолковости высшего руководства страны, возглавил это направление в критическое время, когда двое не справились. Как мы подошли с такими министрами, как Зоряна Скалецкая, которая вообще понятия не имела, хирург потом, который понятия не имел, как бороться с вирусом, и тут, как черт из табакерки, Степанов. И что дальше? Ничего, поэтому будет убегать", - отметил лидер партии "Перемога Пальчевського".

Общественный деятель добавил, что Минздрав развязал войну за государственные деньги с конкурентами из парламента. Андрей Пальчевский опасается, что противстояние вызовет новый кризис в Украине:

"Я не хочу критиковать Степанова - это небольшая верхушка коррупционного айсберга. Вся эта медицинская мафия сидит в Верховной Раде, когда они голосуют за то, чтобы выделить деньги, которые оприходуются их дружками. И тут еще к ним добавился Степанов, началась борьба между тем кланом в Раде, который откаты получает, и Степановым. Я думаю, затея приведет к очередному кризису, а я не вижу другого варианта".

Напомним, что Пальчевский предупредил о проблеме из-за выборов: "То, что можно было подготовить хорошо, мы уже профуфукали"

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