Популярна телеведуча 1+1 Алла Мазур вбила українців наповал своїм новим образом

Як передає прес-служба телеканалу 1+1, про це пише Politeka.net.

"Оновлена" Алла Мазур, яка перемогла важку хворобу, вперше з короткою стрижкою засвітилася в ефірі телеканалу.

Спершу телеведуча вийшла в прямий ефір "ТСН.Тиждень", а потім з'явилася в ефірі "Сніданку з 1+1".

"Аллочка, ви відкрилися всій країні, ми дуже цінуємо. Неправильно вважати, але ви зараз виглядаєте молодше на 15 років! Дивишся на Вас і бачиш іншу енергію!",- саме з такими словами в ефірі її зустрічав колега по роботі Руслан Сенічкін.

Мазур припали до душі такі компліменти і вона зазначила, що дуже хвилювалася, як люди сприймуть її новий образ після важкої хвороби.

"Я спробувала показати всім, що ультракороткі зачіски після боротьби з хворобою, можуть бути стильними, модними, і подолавши хворобу, можна залишитися цікавою, красивою, сучасною жінкою. І я рада за Україну, яка позитивно сприймає незвичайний для неї, поки, образ, але дуже популярний в Європі", - впевнено продовжила Алла Мазур в ефірі телеканалу.

Крім цього, популярна телеведуча подякувала рідним, близьким, телеглядачам, які відразу підтримали Аллу Мазур в боротьбі з важким захворюванням, через що вона зважилася на відкриту розмову про онкологію.

"Я хочу підтримати відкриту розмову про онкологію. Я зіткнулася з тим, що багато людей приховують онко. Важливо перевести цей діагноз з рангу трагедії - в проблему, яку можна вирішити. І якщо про проблеми говорити, то і легше з ними впоратися. Але шанс одужати-є. І чим раніше почати боротьбу - тим вище. І важлива віра в те, що все буде добре. Посмішка і оптимізм теж лікують. Спасибі всім нашим глядачам за величезну хвилю підтримки і любові, яка почалася з того моменту, коли я повідомила про свою хворобу і триває. Хочу подякувати своїм колегам, родині, друзям, які підтримували мене під час лікування, медичним працівникам, які мене лікують. Спасибі велике! Я живу в оточенні любові, і це велике щастя", - резюмувала Алла Мазур в ефірі.

"Вам дуже добре, імедж дуже стильний", "Красуня і розумничка", "дуже красива", "красива, розумна, стильна, харизматична. Здоров'я і любові", "красуня, дай бог здоров'я", "справжня сучасна леді"," Алла, всіх благ Вам земних", " дуже круто і сильно і стильно! Головне життя, а волосся відросте", "Пофігу! Головне, щоб ця шикарна жінка була здорова! Сивина у неї шикарна!", "Вона так навіть молодше виглядає", - засипали її фанати захопленими коментарями.

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