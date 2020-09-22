Популярная телеведущая 1+1 Алла Мазур сразила украинцев наповал своим новым образом

Как передает пресс-служба телеканала 1+1, об этом пишет Politeka.net.

"Обновленная" Алла Мазур, победившая тяжелую болезнь, впервые с короткой стрижкой засветилась в эфире телеканала.

Сперва телеведущая вышла в прямой эфир "ТСН.Тиждень", а потом появилась в эфире "Сніданку з 1+1".

"Аллочка, то Вы открылись всей стране, мы очень ценим. Неправильно считать, но Вы сейчас выглядите моложе на 15 лет! Смотришь на Вас и видишь другую энергию!", - именно с такими словами в эфире ее встречал коллега по работе Руслан Сеничкин.

Мазур пришлись по душе такие комплименты и она отметила, что очень волновалась, как люди воспримут ее новый образ после тяжелой болезни.

"Я попыталась показать всем, что ультракороткие прически после борьбы с болезнью, могут быть стильными, модными, и преодолев болезнь, можно остаться интересной, красивой, современной женщиной. И я рада за Украину, которая положительно воспринимает необычный для нее, пока, образ, но очень популярный в Европе", - уверенно продолжила Алла Мазур в эфире телеканала.

Помимо этого, популярная телеведущая поблагодарила родных, близких, телезрителей, которые сразу поддержали Аллу Мазур в борьбе с тяжелым заболеванием, из-за чего она решилась на открытый разговор об онкологии.

"Я хочу поддержать открытый разговор об онкологии. Я столкнулась с тем, что многие люди скрывают онко. Важно перевести этот диагноз из ранга трагедии — в проблему, которую можно решить. И если о проблемах говорить, то и легче с ними справиться. Но шанс выздороветь — есть. И чем раньше начать борьбу — тем выше. И важна вера в то, что все будет хорошо. Улыбка и оптимизм тоже лечат. Спасибо всем нашим зрителям за огромную волну поддержки и любви, которая началась с того момента, когда я сообщила о своей болезни и продолжается. Хочу поблагодарить своих коллег, семье, друзьям, которые поддерживали меня во время лечения, медицинским работникам, которые меня лечат. Спасибо большое! Я живу в окружении любви, и это большое счастье", - резюмировала Алла Мазур в эфире.

"Вам очень хорошо, имидж очень стильный", "Красотка и умничка", "Очень красивая", "Красивая, умная, стильная, харизматичная. Здоровья и любви", "Красавица, дай бог здоровья", "Настоящая современная леди", "Алла, всех благ вам земных", "Очень круто и сильно и стильно! Главное жизнь, а волосы отростут", "Пофигу! Главное, чтоб эта шикарная женщина была здорова! Седина у неё шикарная!", "Она так даже моложе выглядит", - засыпали ее фанаты восторженными комментариями.

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