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Карантин в Україні посилюють, нові обмеження вже з 22 вересня: що буде з транспортом і навчанням

Державна комісія ТЕБ і НС встановила нові вимоги, які почнуть діяти з 22 вересня.

У місті Чоп Закарпатської області ввели обмеження в роботі громадського транспорту, навчальному процесі та посадці на міжміські маршрути. Крім того, дозволено продавати в магазинах Тільки товари першої необхідності. Більшість закладів з міркувань безпеки вирішили закрити на карантин.

Керівництво Перемишлянського та Пустомитівського районів на Львівщині не захотіли обмежувати навчання та громадський транспорт, однак вирішили скоротити посадки у міжміський транспорт. У Бережанах, Заліщицькому, Збаразькому та Тернопільському районах Тернопільщини діятимуть такі ж обмежувальні заходи.

У Славуті та Волочиському районі Хмельницької області, а також Кельменецькому і Герцаївському районах Чернівецької області та в Каневі Черкаської області теж не стали чіпати громадський транспорт, але погодилися на обмеження в навчальних закладах.

У Ніжині та Носівському районі Чернігівської області не пішли на такі заходи, але погодилися закрити торгові центри та Фітнес-клуби, як і всі інші населені пункти, що потрапили в "червону" зону.

Долар б'є рекорди, НБУ приголомшив українців новим курсом валют: що буде з гривнею

Курс валют в Україні 22 вересня розірве шаблони, шляхи долара і євро посваяться і розійдуться.

Так, стодоларова купюра зі старту набере 3,04 гривні. До середини минулого дня Долар вже набрав кілька позицій, але на цьому вирішив не зупинятися.

А ось євро навпаки-буде скидати оберти. Міжбанк відкриється з -14,6 гривні.

Курс валют в Україні 22 вересня встановлено на наступних показниках:

100 доларів - 2820,22 гривні;

100 євро - 3319,96 гривні.

Під час навчань на півдні України загорівся військовий полігон

На півдні України під час штатних стрільб несподівано спалахнув військовий полігон. Про це в понеділок, 21 вересня, повідомив прес-центр Генштабу ЗСУ.

НП сталася під час того як військові проводили на півдні України навчання "Об'єднані зусилля-2020".

У відомстві зазначили, що пожежа виникла внаслідок загоряння в лісосмузі сухої трави.

Інцидент стався на полігоні "Південь".

До гасіння були залучені авіація та пожежна техніка. В результаті події постраждалих немає.

Нардепа Юрченка відправили під арешт

Вищий антикорупційний суд взяв під варту з альтернативою 3 млн гривень застави депутата Верховної Ради Олександра Юрченка.

Таке рішення суд ухвалив у ході засідання 21 вересня.

Зазначено, що у разі внесення застави на Юрченка покладуть такі обов'язки:

бути за першим викликом;

не відлучатися з місця проживання без дозволу;

повідомляти про зміну місця проживання;

утримуватися від спілкування з іншим підозрюваним - його неофіційним помічником Іваном Фіщенком та іншими особами щодо обставин справи;

здати на зберігання закордонний паспорт і носити електронний браслет.

Так, підозрюваний у хабарництві депутат Верховної Ради України, раніше виключений з фракції "Слуга народу", Олександр Юрченко з'явився на засідання Вищого антикорупційного суду в супроводі двох адвокатів.

Нагадаємо, "слуга народу" Юрченко попався на крадіжці пива з магазину, деталі.

Раніше Politeka повідомляла, що Зеленський пригрозив "слугам" через скандал з нардепом Юрченком.

Також Politeka писала, що нардеп від "Слуги народу" потрапив у гучний скандал з незаконними будівлями.