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Карантин в Украине ужесточают, новые ограничения уже с 22 сентября: что будет с транспортом и учебой

Государственная комиссия ТЭБ и ЧС установила новые требования, которые начнут действовать с 22 сентября.

В городе Чоп Закарпатской области ввели ограничения в работе общественного транспорта, учебном процессе и посадке на междугородние маршруты. Кроме того, разрешено продавать в магазинах только товары первой необходимости. Большинство заведений из соображений безопасности решили закрыть на карантин.

Руководство Перемышлянского и Пустомытовского районов на Львовщине не захотели ограничивать учебу и общественный транспорт, однако решили сократить посадки в междугородний транспорт. В Бережанах, Залищицком, Збаражском и Тернопольском районах Тернопольщины будут действовать такие же ограничительные меры.

В Славуте и Волочиском районе Хмельницкой области, а также Кельменецком и Герцаевском районах Черновицкой области и в Каневе Черкасской области тоже не стали трогать общественный транспорт, но согласились на ограничения в учебных заведениях.

В Нежине и Носовском районе Черниговской области не пошли на такие меры, но согласились закрыть торговые центры и фитнес-клубы, как и все остальные населенные пункты, попавшие в "красную" зону.

Доллар бьет рекорды, НБУ огорошил украинцев новым курсом валют: что будет с гривной

Курс валют в Украине 22 сентября разорвет шаблоны, пути доллара и евро поругаются и разойдутся.

Так, стодолларовая купюра со старта наберет 3,04 гривны. К средине прошлого дня доллар уже набрал несколько позиций, но на этом решил не останавливаться.

А вот евро наоборот – будет сбрасывать обороты. Межбанк откроется с -14,6 гривны.

Курс валют в Украине 22 сентября установлен на следующих показателях:

100 долларов – 2820,22 гривны;

100 евро – 3319,96 гривны.

Во время учений на юге Украины загорелся военный полигон

На юге Украины во время штатных стрельб неожиданно вспыхнул военный полигон. Об этом в понедельник, 21 сентября, сообщил пресс-центр Генштаба ВСУ.

ЧП произошло во время того как военные проводили на юге Украины обучения "Объединенные усилия-2020".

В ведомстве отметили, что пожар возник вследствие возгорания в лесополосе сухой травы.

Инцидент произошел на полигоне "Юг".

К тушению были привлечены авиация и пожарная техника. В результате происшествия пострадавших нет.

Нардепа Юрченко отправили под арест

Высший антикоррупционный суд взял под стражу с альтернативой 3 млн гривен залога депутата Верховной Рады Александра Юрченко.

Такое решение суд принял в ходе заседания 21 сентября.

Указано, что в случае внесения залога на Юрченко возложат следующие обязанности:

являться по первому вызову;

не отлучаться с места жительства без разрешения;

сообщать об изменении места жительства;

воздерживаться от общения с другим подозреваемым - его неофициальным помощником Иваном Фищенко и другими лицами относительно обстоятельств дела;

сдать на хранение загранпаспорта и носить электронный браслет.

Так, подозреваемый во взяточничестве депутат Верховной Рады Украины, ранее исключенный из фракции "Слуга народа", Александр Юрченко явился на заседание Высшего антикоррупционного суда в сопровождении двух адвокатов.

Напомним, "слуга народа" Юрченко попался на краже пива из магазина, детали.

Ранее Politeka сообщала, что Зеленский пригрозил "слугам" из-за скандала с нардепом Юрченко.

Также Politeka писала, что нардеп от" Слуги народа " попал в громкий скандал с незаконными зданиями.