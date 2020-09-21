Прийомна дочка українського продюсера Потапа Наталія Горова похвалилася розкішною фігурою в спортзалі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"А пам'ятаєте таку Наташу, яка ходила в зал?"- коротко йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на іншому знімку Горова позує в тому ж спортзалі, намагаючись сісти на шпагат.

"Скоро", - коротко йдеться в підписі.

Уточнимо, що шанувальників Горова позбавила від можливості висловити свою думку про ідеальну форму знаменитості, адже кадрами красуня поділилася в Сторіс, а не на основній сторінці.

До цього ми розповідали, що Наталія Горова блиснула розкішною фігурою в одному топі.

"Обожнюю планувати, вести щоденники. коли ти знаєш , що буде завтра, а ще які плани чекають нас восени. Якраз зараз дуже активно працюємо над цим", - йдеться в повідомленні.

Горова також розповіла, що найближчим часом популярна українська співачка Мішель Андраде представить новий трек.

"Ми знаємо, як сильно ви чекаєте новеньке від Michelle 🙏 🏻 Карантин поміняв плани дуже багатьох, але ми ось дуже дуже чекаємо показати наші роботи, повірте - буде», — йдеться в тексті повідомлення.

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