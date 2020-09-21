Українська виконавиця MARUV вразила сміливою витівкою, показавши гарячі кадри зі зйомок кліпу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Спасибі всім моїм слухачам. Sad song 1 мільйон переглядів", - йдеться в повідомленні.

Співачка також опублікувала знімки, зроблені під час зйомок кліпу. На них вона "розпустила руки" на адресу своєї подруги. Та не залишилася осторонь і зробила те ж саме з нею. Також співачка поділилася фотографією, на якій вона сидить на своєму бойфренді.

"Скоро вже 2 лимона. Чи то ще буде», «скоро буде десять мільйонів», «красуня", " кліп кайййффффф!Естетичний оргазм", "мати, я осліп", "безсовісна Краса», «топ», «крута робота», "Хваааті у мене руки болять вже", - пишуть її шанувальники.

До цього ми писали, що Анна Корсун, більш відома як MARUV, вразила кадрами зі зйомок нового кліпу

Так, на опублікованих кадрах MARUV явно перегинає палицю з пікантністю, місцями перетворюючи зйомки в кадри 18+. На деяких з них вона тримає дівчину за шию, нібито звітуючи її за щось.

На інших фотографіях MARUV вже в позі лежачи згинається на камеру, демонструючи у всю свою чудову фігуру.

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