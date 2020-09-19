Популярная украинская исполнительница Анна Корсун, более известная как MARUV, впечатлила кадрами со съемок нового клипа

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, на опубликованных кадрах MARUV явно перегибает палку с пикантностью, местами превращая съемки в кадры 18+. На некоторых из них она держит девушку за шею, якобы отчитывая ее за что-то.

На других фотографиях MARUV уже в позе лежа изгибается на камеру, демонстрируя во всю свою восхитительную фигуру. Однако поклонники знаменитости не могли что-либо сказать, поскольку кадры были выброшены в Сторис.

До этого мы писали, что 28-летняя украинская певица Анна Корсун, известная как MARUV, обескуражила пикантной фотосессией

Так, певица натянула черное прозрачное боди с корсетом и чулками, продемонстрировав все "запрещенные для широкого показа" прелести, правда, в эстетической оболочке.

Брюнетка-Анна позировала вместе со своей "копией", только блондинкой: девушки виртуозно сыграли "страсть" на камеру. От фото в постели прямо мурашки по коже.

Пользователи привыкли к тому, что звезда любит удивлять "клубничкой" и никогда не стесняется своего тела.

Напомним, полураздетая MARUV показала все свои умения на одном видео

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