Кабмін погодив з органами місцевого самоврядування обмеження, які введуть в "червоній" карантинній зоні

З урахуванням пропозицій з регіонів, Державна комісія ТЕБ і НС встановила нові вимоги, які почнуть діяти з 22 вересня. Таке рішення в понеділок опублікувала прес-служба уряду, передає Politeka.net.

У місті Чоп Закарпатської області ввели обмеження в роботі громадського транспорту, навчальному процесі та посадці на міжміські маршрути. У легкових автомобілях дозволили переміщатися по п'ять чоловік, але не більше. Про службові маршрути потрібно сповіщати поліцію і займати в салоні виключно сидячі місця. Крім того, дозволено продавати в магазинах Тільки товари першої необхідності, залишаться відкритими банки, страхові компанії, клініки, заклади з ремонту автомобілів, комп'ютерів і побутової техніки. Більшість закладів з міркувань безпеки вирішили закрити на карантин.

Керівництво Перемишлянського та Пустомитівського районів на Львівщині не захотіли обмежувати навчання та громадський транспорт, однак вирішили скоротити посадки у міжміський транспорт. У Бережанах, Заліщицькому, Збаразькому та Тернопільському районах Тернопільщини діятимуть такі ж обмежувальні заходи.

У Славуті та Волочиському районі Хмельницької області, а також Кельменецькому і Герцаївському районах Чернівецької області та в Каневі Черкаської області теж не стали чіпати громадський транспорт, але погодилися на обмеження в навчальних закладах. У Ніжині та Носівському районі Чернігівської області не пішли на такі заходи, але погодилися закрити торгові центри та Фітнес-клуби, як і всі інші населені пункти, що потрапили в "червону" зону.

Як постановив Кабмін, в зону найвищої епідемічної небезпеки потрапляють міста і райони, в яких завантаженість ліжок вище 75% п'ять днів поспіль або довше. Туди також визначають, якщо рівень захворюваності китайським вірусом перевищує середній по Україні більш, ніж у п'ять разів.

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