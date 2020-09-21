Леся Нікітюк ошелешила несподіваною заявою

Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку телеведучої в Instagram.

«А ось тепер можна і взяти невелику паузу..",- написала Нікітюк, опублікувавши фото зі свої образом з крайнього випуску «Танців з зірками», де вона виступила в ролі судді.

Нікітюк зазначила, що повинна подумати над тим, чим буде займатися далі.

"Ле Маршрутка скоро в ефірі, Хто зверху ви вже дивитесь, на Танцях з Зірками відстрілялась.. в прямому смислі слова😁.. Так що все! Восени вам буде що дивитись на екранах.. а мені треба взяти паузу і подумати, що далі.... ",- написала вона.

Нікітюк трохи відкрила завісу щодо того, чим планує займатися.

"Зрозумійте мене правильно, я дуже люблю свою роботу, але всі свої знання я вже використала! Потрібно вчитися.. а на це зовсім немає часу;(

Тому днями я поступила в бізнес школу, про яку пізніше розкажу, англійську мову нарешті доб’ю 😭 ну і китайський вже забула🐼 Всім дякую! Всіх люблю, в інсті залишаюся❤️ », - повідомила теледива.

У коментарях фоловери зірки пишуть їй слова поддерки і захоплення. При цьому деякі вирішили придивитися до фотографій уважніше.

"Колечко на безіменному пальці", - пишуть в мережі.

Нагадаємо, кокетлива Нікітюк на відпочинку приспустила халатик, подражнивши засмаглим тілом.

А ще Politeka писала, що Леся Нікітюк у мікро-бікіні приголомшила зануренням у "Танці з зірками"

Також Politeka повідомляла, що шалена Нікітюк показала свої "кокоси" на відпочинку, кадр для справжніх чоловіків.