Здивованим українцям, яким ПриватБанк несподівано заблокував кароточку, доводиться "з боєм" докопуватися до істини

Так, одна з клієнток поскаржилася на роботу ПриватБанку на сайті Мінфіну, передає Politeka.net.

Молода матуся обурена тим, що їй без пояснень заблокували картку, і тепер вона залишилася з 1-місячним немовлям на руках без засобів до існування.

За словами клієнтки, вона кілька разів дзвонила на "гарячу" лінію, де їй говорилося очікувати вирішення питання протягом трьох робочих днів. Одако, пройшло вже більше часу, а картку так і не розблокували.

"ПриватБанк заблокував карту без попередження 17.09.2020 після 14:00, може і раніше, дізналася я про це тільки тоді, коли мені потрібно було оплатити замовлення в інтернет-магазині. Я спочатку написала в онлайн-чат, мені сказали, що заблокували у зв'язку із заявою кількох платників, яких - так і не вдалося дізнатися навіть після дзвінка на номер 3700. 18.09.2020 я знову дзвоню на номер 3700 і отримую вже іншу інформацію, що карта заблокована у зв'язку з тим що мені на рахунок 11.09.2020 зайшла сума 350 гривень, яка вимагає додаткової перевірки, і знову ж термін 3 робочих дні, чекайте дзвінка з банку. 19.09.2020 знову дзвонила на номер 3700, щоб дізнатися, як йдуть справи з розблокуванням карти, мені знову відповіли чекайте 3 робочих дні. І доступу до Клієнт-банку теж немає, у зв'язку з тим, що карта заблокована. Я вже 4 день без коштів на існування, завдяки Привату", - обурилася клієнтка.

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