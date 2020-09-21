Відома модель Алессандра Амбросіо, зірка Victoria's Secret, показала, як відпочиває

На фото Алессандра здалася в коротких шортиках білого кольору і рожевій блузці. Зірка прогулялася по пляжу, не боячись, що ноги намокнуть. Модель була без взуття і ходила по узбережжю. Образ дівчина доповнила окулярами, а гуляла по Малібу, штат Каліфорнія, США. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Малібу", - підписала знімок дівчина.

Фанати поставили понад 60 тисяч лайків і написали коментарі:

"Це прекрасно"," Прекрасна, з любов'ю з Бразилії", " тонка грань! Ха-ха! Люблю це!", "Супер мило!! Супер спокуса !! Ти найкрасивіша і спокуслива на всі часи !! Я обожнюю тебе!! Я люблю тебе Ель !!!", "Preciosa", " ви красиві, більш ніж занадто...", "Ти завжди така шикарна!", "Королева Каліфорнії", "я повинен був бути в Малібу 24-го і в одному з цих бунгало, але пожежі стали проблемою, і мені довелося скасувати".

Повідомлялося, що відома модель Алессандра Амбросіо, зірка Victoria's Secret, показала себе і розповіла про літо.

Модель стояла в червоній сукні, позуючи на пляжі. Красуня була на тлі дерев'яного моста, спокусливо вигнувшись на тлі воріт. Алессандра здалася в червоній сукні і без білизни.

Нагадавши, гаряча модель Victoria's Secret вразила розміром бюста в декольте, можна позаздрити

А ще Politeka писала, що розкішна модель Victoria's Secret показала свою красуню-дочку

Також Politeka повідомляла, що Амбросіо з Victoria's Secret в купальнику вразила граціозністю, позаздрять навіть русалки



