Актриса студії Квартал 95 Олена Кравець і її чоловік Сергій 21 вересня відзначають 18 річницю весілля

З цього приводу в мережі з'явилися фотографії з весілля пари. Знімки опублікували на фан-сторінці артистки.

"Оленка, вітаємо вас! ♥ 😍 Будьте і далі щасливою і міцною сім'єю, яка є для багатьох прикладом♥», - йдеться в підписі до знімків.

На фото Олена Кравець відображена в білій, пишній сукні без бретель, з фатою і ніжною прикрасою на шиї. Сергій вибрав для важливої події чорний класичний костюм, білу сорочку і краватку.

Поруч з молодятами-Володимир Зеленський і його дружина Олена.

Олена Зеленська зображена з короткою стрижкою, через яку її навіть важко впізнати.

Як відомо, дві Олени є давніми подругами і зараз також продовжують дружити.

"Господи! Як хвилююче, сподіваємося, що Ви так само щасливі", "Вітаємо !!! Бажаємо довгих і щасливих років!!!» ,- пишуть в коментарях.

Нагадаємо, раніше Олена Кравець повідомляла, що у них з чоловіком немає традиції святкувати річницю весілля. Одного разу зірка "Кварталу 95" навіть забула про власне свято.

"Для мене 21 вересня якось швидко настало, а тут квіти, подарунки. і я: "Ой.....". Ми якось не святкуємо з розмахом цей день, мені приємно, що ми разом і те, що досі маємо стан нашого мікрокосмосу, яке було в той день на весіллі. Ця дата має під собою міцну основу. Мені це приємно", - зізналася Кравець.

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