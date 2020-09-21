Український громадський діяч Андрій Пальчевський заговорив про боротьбу з олігархами і про загрозу Майдану

Лідер політсили "Перемога Пальчевського" виступив у програмі "Пульс" на телеканалі "112", передає Politeka.net.

За словами експерта, в даний час президент Володимир Зеленський робить помилку - у нього немає чіткого механізму боротьби з "олігархатом".

"Елемент соціальності, правильного розподілу народного валового продукту повинен, нарешті, існувати. Повинна зрозуміти наша влада: треба трохи олігархам перекрити кисень і людям роздати. А цього не відбувається. І не може. Немає у президента сьогодні такого механізму. Він з'явиться у нього, якщо він поміняє і буде залучати людей... У Володимира Зеленського є одна проблема: він не може, як зірка в минулому, терпіти іншу зірку поруч. Не може. Тому його і тягне то на Богдана (Андрій Богдан - екс-голова ОП, - ред.), то на "богданоподібних", - заявив Пальчевський.

Враховуючи, що Зеленський таки звільнив Богдана, то цей вчинок Пальчевський назвав "чоловічим". Громадський діяч попередив, що якщо більше таких вчинків народ України не побачить (після виборів), то ще один Майдан країна не переживе.

"Чоловік! Ось я сподіваюся, що цей чоловік виникне в ньому після виборів, тому що ми більше не можемо перенести... Я розмовляв з людьми, кажуть: "Майданів нам вистачило..." Занадто. Ще один Майдан - потім ми втричі впадемо знову у валюті - ні. Нам треба йти шляхом еволюційним", - підсумував Пальчевський.

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