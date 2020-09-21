Украинский общественный деятель Андрей Пальчевский заговорил о борьбе с олигархами и об угрозе Майдана

Лидер политсилы "Перемога Пальчевського" выступил в программе "Пульс" на телеканале "112", передает Politeka.net.

По словам эксперта, в настоящее время президент Владимир Зеленский совершает ошибку - у него нет четкого механизма борьбы с "олигархатом".

"Элемент социальности, правильного распределения народного валового продукта должен, наконец, существовать. Должна понять наша власть: надо чуть-чуть олигархам перекрыть кислород и людям раздать. А этого не происходит. И не может. Нет у президента сегодня такого механизма. Он появится у него, если он поменяет и будет привлекать людей... У Владимира Зеленского есть одна проблема: он не может, как звезда в прошлом, терпеть другую звезду рядом. Не может. Поэтому его и тянет то на Богдана (Андрей Богдан - экс-глава ОП, - ред.), то на "богданоподобных", - заявил Пальчевский.

Учитывая, что Зеленский таки уволил Богдана, то это поступок Пальчевский назвал "мужским". Общественный деятель предупредил, что если больше таких поступков народ Украины не увидит (после выборов), то еще один Майдан страна не переживет.

"Мужчина! Вот я надеюсь, что этот мужчина возникнет в нем после выборов, потому что мы больше не можем перенести... Я разговаривал с людьми, говорят: "Майданов нам хватило..." Слишком много. Еще один Майдан - потом мы в три раза упадем опять в валюте - нет. Нам надо идти путем эволюционным", - подытожил Пальчевский.

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