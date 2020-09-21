34-річна російська співачка і телеведуча проекту "Дом-2" Ольга Бузова нарвалася на жорстку критику своєю новою витівкою

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіжі кадри в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала танцюючою (або тїєю, що намагається танцювати) на льоду.

Ольга з розпатланим хвостиком в чорній футболці і такого ж кольору вузьких спортивних штанях, взута в ковзани, почала рухатися в стилі TikTok, але щось пішло не так. Танець Бузової був схожий на передсмертні конвульсії - так вважають коментатори.

"Поки немає можливості показувати вам номери, знімаю тікток на льоду🧊 і на цьому закриваю цей тренд⛸ 😂 😂", - підписала кадри зірка.

Користувачі кинулися обговорювати побачене - і в більшості своїй не на користь Ольги.

"Твою мати, мої очі"

"Підроблена сексуальність гірше всякої вульгарності ..🤢😑"

"Краща 😍 Тренд можна закривати 😂 🔥" - "так це був прикол ...краще мати гарне почуття гумору, ніж бути такою як ви" - "прикол, це коли смішно️, а тут, соромно️ ️"

"Як ніби пенсіонер на концерті prodigy;) не дуже виглядає"

"Дерев'яна хоч скільки не старайся..."

"Жах який. Це що було?????" - "конвульсія"

"Оль, це найкраще відео з усього тренду 😂❤️"

"Колода впала на гамак"

Раніше ми повідомляли, Бузова здивувала мережу незвичайними перевтіленнями. Зірка випробувала на собі нову "фішку" в мережі - спеціальний додаток, що змінює обличчя під ту чи іншу національність. Так, Ольга постала африканкою, азіаткою та індіанкою.

"Красуня! Мені сподобалася мулаточка!👌 "; "Збирай всі манатки і в Індію зніматися у фільмі"; "зараз всі це виставляють і у всіх найкрасивіші в Африці))) прикольно!", - відреагували користувачі.

Нагадаємо, що зовнішність Ольги Бузової викликала оторопь, сама на себе не схожа:"Тут дівчинці років 12".

Як повідомляла Politeka, пригнічений коханець Ольги Бузової благав про підтримку: "настрій г...".