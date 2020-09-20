Зірка студії "Квартал 95" Юрій Ткач похвалився ідеальним відпочинком з сім'єю на природі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Повний склад команди ткачі. Вгадайте, з якого виду спорту?» - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на знімку Ткач позує поруч зі своєю красунею-дружиною і дочкою. Поруч з ними позує їх маленька собачка породи такса.

"Які ви сонячні люди», «супер сім'я», «дуже класні», «ось це відпочинок», «здоров'я, щастя вам», «які ви Класні, радію за вас», - пишуть користувачі Мережі.

До цього ми розповідали, що актор зі студії» Квартал 95 " Юрій Ткач похвалився своєю дочкою, яка підросла в її день народження

15 Вересня дочка гумориста Ліза відзначає свій день народження. З цього приводу батьки вирішили влаштувати для дівчинки сімейне свято. Ткач поділився відповідним знімком у своєму Instagram.

На фото Ткач і його дружина зворушливо приобнімают маленьку Лізу. Дівчинка позує з милою посмішкою на обличчі в чорній сукні з оригінальною прикрасою. При цьому на обличчі шестирічної красуні можна помітити легкий макіяж і блискітки.

Нагадавши, розпарений Ткач з " Квартал 95 "в одному халаті вразив зовнішнім виглядом:"Аладдін вже не той".

Як повідомляла Politeka, щасливого Юрія Ткача з "Квартал 95" застали під пологовим будинком, фото сімейства.

Також Politeka писала, що Ткач з " Квартал 95 "спантеличив дивною витівкою на знімальному майданчику:"вже стаканюру лупонув".