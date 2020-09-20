Такою її ще не бачили

Популярна українська фотограф і суддя проекту " Топ-модель по-українськи» Соня Плакидюк захопила красою після зміни іміджу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Не повірите, але їду на роботу🌟 😜 🍒 як вам мій голлівудський блонд?» - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Плакидюк позує в машині, ефектно поглядаючи в кадр. Як можна помітити, знаменитість разюче змінилася в зовнішності-зміна кольору волосся, а також нафарбовані губи й зачіска роблять її практично невпізнанною і дуже красивою. На це звернули увагу і її шанувальники, про що свідчить те, що відбувається під постом.

Серед лайкнувших знімок виявилася і популярна українська співачка Надя Дорофєєва.

"Нічого собі!", "як же красиво», «вау, розкішна», «це взагалі космос», «о боже», "вогонь", - пишуть вони.

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"Фантастичне плаття..." - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Плакидюк позує в сукні, яку вирішила відкрити. Через це в кадр потрапили ідеальні вигини знаменитості. Шанувальники красуні буквально "розсипалися" в компліментах.

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