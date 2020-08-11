Судья проекта «Топ-модель по-украински» Соня Плакидюк ошарашила поклонников новым дерзким образом
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Фантастическое платье…» - говорится в сообщении.
Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Плакидюк позирует в платье, которое решила приоткрыть. Из-за этого в кадр попали идеальные изгибы знаменитости. Поклонники красотки буквально «рассыпались» в комплиментах.
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«Вообще ваши наряды - это какой-то отдельный вид искусства», «в этом сезоне мы оторвемся», «просто невероятно. С перчатками очень гармонично смотритесь», «Какая вы красивая. Каждый ваш образ просто высший пилотаж. Каждый раз любуюсь вами», - пишут они.
Как сообщалось ранее, популярная украинская фотограф Соня Плакидюк похвасталась невероятной красотой в платье с вырезом.
«Выступаю по альтернативным диснеевским принцессам🎬🐇 Вам какую?» — говорится в сообщении.
Обратим внимание, что на снимке Плакидюк была в облегающем платье, которое максимально подчеркивало ее роскошные формы. Поклонники буквально "засыпали" кумира комплиментами.
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