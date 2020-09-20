Учасниця популярного шоу "Танці з зірками", екс-солістка ВІА Гри Санта Дімопулос заінтригувала новим випуском програми

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram вона опублікувала фото зі своїм партнером по паркету Максимом Леоновим, передає Politeka.net.

На зірці –чорна напівпрозора сукня, прикрашена тисячами чорних стразів. На Максимі – сорочка, що оголює накачаний торс.

Тут же – фотографії запального танцю пари, під час якого ті демонструють не просто професіоналізм, але справжній перфоманс.

"Невідомо, що буде далі, але знаю одне: сьогодні буде найскладніший для мене ефір - емоційно і фізично. До зустрічі в прямому ефірі", - підписала Санта публікацію.

Шанувальники не поскупилися на компліменти:

"Санта як квінтесенція пристрасті 😍 🔥 неможливо намилуватися", "дуже красива пара! Вірю у вашу перемогу! Удачі!🌹 🌹" , "Санта, ви така красуня. Це нам буде складно дихати🤘 😉", – пишуть у коментарях.

Санта не раз зізнавалася, що їй дістався найкращий партнер. І з її словами важко не погодитися. Максим Леонов – віце-чемпіон України та світу з латиноамериканських танців.

На паркеті між парою панує справжня гармонія і взаєморозуміння, що не могли не помітити численні шанувальники шоу.

Нагадамо, нова зірка "Танців з зірками" Санта Дімопулос підкорила формами в екстремальному декольте.

Як повідомляла Politeka, гаряча Санта Дімопулос пристрасно притулилася до екс-партнера Кравець з "Квартал 95": "Красива пара".

Також Politeka писала, що красуню Санту Дімопулос з "ВІА Гри" боляче вкололи за фото з донькою: "Шкода, не красуня".