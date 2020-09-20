Українці можуть поки що забути про прохолодну та дощову погоду
Про це у своєму Facebook попередила відомий синоптик Наталка Діденко, пише Politeka.net.
Вона зазначила, що до кінця тижня в Україні буде сухо й тепло.
Українську зірку підкосив рак, відверте зізнання: "Ми тільки одружилися і..."
Російська Кардашьян впустила апетитні "пагорби" з лавандового бікіні: "Краса проситься назовню"
Пільгова пенсія в Україні: в ПФУ розповіли про важливі нюанси, "після досягнення 50 років..."
Біда трапилася з невісткою Кернеса: "знаходиться під наглядом..."
"До кінця тижня в Україні буде тепло, сухо, багато сонця. Хіба що туманами осінь нагадуватиме, хто тут - головний вже. І ще холодними чи прохолодними ночами", - написала Діденко у Facebook.
За прогнозом синоптика, вдень стовпчики термометрів піднумуться від +20 до +26 градусів.
"У Києві завтра й по тижню буде сонячно. У понеділок в столиці +22, +23 градуси. Надалі до +25, +26 градусів", - підсумувала Наталка Діденко, озвучуючи новий прогноз погоди для українців.
Раніше ми розповідали, що погода вирішила побалувати українців.
Зокрема, сьогодні, 20 вересня, у західній частині країни очікується потепління до 19-24 градусів тепла. На небі можна буде побачити невелику хмарність.
Схожа ситуація буде і на півночі України. У світлий час доби повітря прогріється до 18-21 тепла, а ось вночі їх змінять менш комфортні 6-9 за Цельсієм.
У центральних регіонах сьогодні буде сонячно і відносно "жарко«: від 19 до 22 тепла зі знаком»плюс".
Ще тепліше сьогодні буде на півдні та сході України: повітря прогріється до 22-25 градусів зі знаком «плюс».
У Києві та області синоптики сьогодні прогнозують потепління до 19-21 градусів тепла, а ось вночі похолодає до 6-8 за Цельсієм.
Нагадавши, стихія обрушилася на Київ і область: кадри лютої негоди.
Як повідомляла Politeka, ураган атакував Київ, затоплені вулиці й повалені дерева: відео масштабних руйнувань.
Також Politeka писала, що синоптик попередила про новий удар погоди, до чого готуватися.