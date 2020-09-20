Королівські нащадки нічим не відрізняються від звичайних дітей, і радощі у них такі ж

Герцоги Кембриджські є, мабуть, найпопулярнішою сім'єю Великобританії, і кожен новий цікавий факт про них стає предметом підвищеної уваги

Особливо цікаво британцям дізнаватися про дітей Кейт Міддлтон і принца Вільяма, яких в сімействі три. Нещодавно дружина принца відкрила нове захоплення наймолодшої дитини – дворічного принца Луї, передає "Економічна правда".

За інформацією видання, на тижні герцоги відвідали кілька підприємств в Лондоні, на одному з яких і поділилися новинами з життя Луї.

Побувавши в центрі зайнятості, подружжя поспілкувалося, в тому числі, і з менеджером однієї з будівельних компаній Ллойдом Греммом. Він розповів Кейт і Вільяму про те, що їх фірма пропонує стажування для підвищення кваліфікації, а також зносить будівлі в рамках реконструкції району "Слон і Палац» у мегаполісі.

Почувши це, принц Вільям зауважив, що це дуже сподобалося б молодшому синові.

"Діти, особливо Луї, хотіли б прийти і подивитися на це, побачити екскаватори, вони люблять це", – сказав він.

У свою чергу Кейт нагадала чоловікові, що п'ятирічній Шарлотті це теж би сподобалося.

Як відомо, спадкоємець престолу і його дружина виховують трьох дітей: семирічного Джорджа, п'ятирічну Шарлотту і дворічного Луї.

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