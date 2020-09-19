Учасниця популярного шоу» Танці з зірками", екс-солістка ВІА Гри Санта Дімопулос вразила досить спокусливим фото
Як передає Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram пекуча брюнетка розмістила свіжий знімок. На ньому вона позує в чорній нижній білизні, поверх якої накинула шкіряну куртку. Дімопулус сидить на стільці закинувши голову назад і прикривши свої очі. Артистка застигла в позі насолоди.
У публікації знаменитість поскаржилася, що останнім часом живе в божевільному ритмі.
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"Іноді мені здається, що я ледь встигаю дихати, але потім згадую-дзвонити зі скаргами нікому!
І йду працювати далі", - поділилася вона.
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Санта Дімопулус зазначила, що її день розписаний по хвилинах.
"Розклад і дисципліна – мої головні супутники останніх тижнів. Як нам вдалося подружитися? Не можу сказати, що ми стали кращими друзями, але прийняти і витримати гонку мені допомагає ось що: сніданок з сім'ї, ліс, медитації, масажна ванна з сіллю і лазня", - написала вона.
Також красуня зізналася, що балує себе круасанами, ледачими варениками і пастою.
Треба відзначити, що на її фігурі ці продукти ніяк не позначаються.
"Дівчата про що ви думаєте, коли робите фото з таким ракурсом?",- запитав один з передплатників у Санти.
Як повідомлялося раніше, екс-учасниця групи "ВІА Гра" Санта Дімопулос похвалилася ідеальним обличчям зблизька і викликала фурор серед шанувальників.
Так, зірка розповідає, що у неї довгий час були проблеми зі шкірою, через що вона була змушена звернутися до фахівців. Однак після створення спеціального догляду, проблема вирішилася.
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