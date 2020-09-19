Популярна українська виконавиця Анна Корсун, більш відома як MARUV, вразила кадрами зі зйомок нового кліпу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, на опублікованих кадрах MARUV явно перегинає палицю з пікантністю, місцями перетворюючи зйомки в кадри 18+. На деяких з них вона тримає дівчину за шию, нібито звітуючи її за щось.

На інших фотографіях MARUV вже в позі лежачи згинається на камеру, демонструючи у всю свою чудову фігуру. Однак шанувальники знаменитості не могли що-небудь сказати, оскільки кадри були викинуті в Сторіс.

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Так, співачка натягнула чорне прозоре боді з корсетом і панчохами, продемонструвавши всі "заборонені для широкого показу" принади, правда, в естетичній оболонці.

Брюнетка-Анна позувала разом зі своєю "копією", тільки блондинкою: дівчата віртуозно зіграли "пристрасть" на камеру. Від фото в ліжку прямо мурашки по шкірі.

Користувачі звикли до того, що зірка любить дивувати "полуничкою" і ніколи не соромиться свого тіла.

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