З нею зіткнулися у всьому світі

Громадський діяч Андрій Пальчевський розповів, як влада може зірвати місцеві вибори

Жорсткий карантин може зірвати голосування в регіонах, які найбільше страждають від епідемії-про це він висловився в ефірі програми "Пульс" на телеканалі "112 Україна", передає Politeka.net (щоб подивитися повне відео, скрольте сторінку до кінця).

Перед місцевими виборами в Україні все ще лютує Китайський вірус, який робить небезпечним будь-який масовий захід. За словами Андрія Пальчевського, українці виявилися просто не готові до таких випробувань.

"Ми не одні такі в світі. Перед усіма стоїть ця загальна проблема. Те, що можна було підготувати добре, ми вже профуфукали. Фонд, більше ста мільярдів, віддали на дороги - ви знаєте, як на дорогах заробляється, прибуток в кишеню, 50%. Заходи щодо нерозповсюдження не були прийняті", - підкреслив громадський діяч.

Андрій Пальчевський вважає, що під приводом небезпечної епідеміологічної ситуації чинна влада може відмовитися від традиційної процедури і ввести онлайн-голосування. Він розкрив, чим можуть обернутися такі нововведення:

"Зараз кажуть, що в західній частині нашої країни добігають кінця, як тільки вони заповняться - у влади будуть підстави говорити: все, стоп машина, ми не проводимо вибори. Але буде одна божевільна проблема: у цієї влади буде настільки жалюгідна підтримка, що якщо вони переведуть голосування в електронний режим, всі будуть сприймати це, як спробу маніпуляції і підробки".

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