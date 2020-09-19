Громадський діяч Андрій Пальчевський розповів, як влада може зірвати місцеві вибори
Жорсткий карантин може зірвати голосування в регіонах, які найбільше страждають від епідемії-про це він висловився в ефірі програми "Пульс" на телеканалі "112 Україна", передає Politeka.net (щоб подивитися повне відео, скрольте сторінку до кінця).
Перед місцевими виборами в Україні все ще лютує Китайський вірус, який робить небезпечним будь-який масовий захід. За словами Андрія Пальчевського, українці виявилися просто не готові до таких випробувань.
"Ми не одні такі в світі. Перед усіма стоїть ця загальна проблема. Те, що можна було підготувати добре, ми вже профуфукали. Фонд, більше ста мільярдів, віддали на дороги - ви знаєте, як на дорогах заробляється, прибуток в кишеню, 50%. Заходи щодо нерозповсюдження не були прийняті", - підкреслив громадський діяч.
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Андрій Пальчевський вважає, що під приводом небезпечної епідеміологічної ситуації чинна влада може відмовитися від традиційної процедури і ввести онлайн-голосування. Він розкрив, чим можуть обернутися такі нововведення:
"Зараз кажуть, що в західній частині нашої країни добігають кінця, як тільки вони заповняться - у влади будуть підстави говорити: все, стоп машина, ми не проводимо вибори. Але буде одна божевільна проблема: у цієї влади буде настільки жалюгідна підтримка, що якщо вони переведуть голосування в електронний режим, всі будуть сприймати це, як спробу маніпуляції і підробки".
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