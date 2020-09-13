Общественный деятель Андрей Пальчевский возмутился действиями украинской власти во время пандемии

Он прокомментировал ситуацию в стране в эфире телеканала "Украина 24", передает Politeka.net (чтобы посмотреть, скрольте страницу до конца).

"Киев уже в оранжевой зоне, он будет в красной через две недели, в этом нет никаких сомнений. Ковид-скептикам я напоминаю, что 72 человека умерло сегодня. Антирекорд у нас в пять раз больше, чем обычно. И это только начало. Зона будет перемещаться от Запада к Киеву семимильными шагами", - предупредил общественный деятель.

Он обратил внимание, что карантин в Украине соблюдают неравномерно. Такое отношение к контролю заболеваемости вызывает негативную реакцию населения.

"После того, что власти вытворяли, в том числе центральная власть - абсолютно пропустили период доверительных отношений с народом... Кто-то ходит на ночные дискотеки и это сходит с рук. Вы понимаете, что с народом так нельзя. Если все сидят дома, то все сидят дома", - подчеркнул Андрей Пальчевский. - "Я понимаю, что люди утомились. Для этого существует руководство страны, которое своим примером показывает, что это не шутка".

По мнению общественного деятеля, украинцам необходимо перенимать опыт других стран в борьбе с болезнью, но вместо этого чиновники только разочаровывают:

"Шведы показали, как надо себя вести, они маски не вводили. Смертность там почти в пять раз выше, чем в соседних странах. Но шведы научились бороться с болезнью. Мы же подошли к самому плохому варианту сейчас: у нас Степанов, министр здравоохранения, заявил с глазами спаниэля, грустными такими, добрыми, что у нас нет лекарств. А кто виноват? Виноваты они".

Напомним, что Андрей Пальчевский высказался за ограничение сроков для депутатов и президента: «Чем быстрее они меняются…».

Как сообщала Politeka, жители столицы рассказали, кого хотят видеть мэром Киева, новый соцопрос.

Также Politeka писала, что Пальчевский поймал власть на лжи и предупредил украинцев о катастрофе: "Они нас доведут".