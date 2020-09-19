Відома модель, починаюча актриса Емілі Ратаковски похвалилася соковитими вигинами в яскраво-синьому бікіні

У ефектної молодої супермоделі є свої секрети краси. Дівчина намагається якомога частіше гуляти на свіжому повітрі, заняття спортом, які вона вважає нудними і докучливими, Емілі замінює пішими прогулянками з подругами, а шкідливу їжу компенсувати збалансованою дієтою в інший час після відпочинку.

Щоб виглядати свіжою і сяючою на глянцевих знімках, Ратаковскі за кілька днів до зйомки не їсть нічого шкідливого – вона харчується виключно овочевими і фруктовими соками. Також дівчина відвідує жіночу сауну і ходить на масаж.

На фото можна помітити, що Емілі вдається виглядати дивно стрункою навіть незважаючи на те, що вона вживає фаст-фуд і п'є алкоголь на відпочинку.

Спекотні вигини знаменитості і правда не залишають байдужими, яскраво синє білизна змогло особливо вдало підкреслити форми Емілі.

Раніше ми також писали, що супермодель є кумиром для сотень тисяч жінок, адже струнка, підтягнута і мініатюрна красуня знає, як доглядати за собою. І хоча дівчина не частий гість в спортзалах, вона шанувальник правильного харчування. Дівчина дотримується досить суворої дієти, в основі якої — овочі, крупи і нежирне м'ясо з морепродуктами.

Як можна помітити на фото, при цьому всьому дівчина знаходиться в неймовірній формі. Підтягнута і пружна шкіра знаменитості розбурхує свідомість фанатів. Деякі в Instagram під фото Ратаковскі навіть порахували, що дівчині пора поїсти бургерів, адже у неї майже анорексія.

"Чудова леді", " як ти справляєшся з цим животом?", "Як Жасмин в Аладдіні",» Шановні, подивіться на цей животик мрії«,» коли виросту, я хочу бути такою ж, як ти«,» мені було цікаво, де твої внутрішні органи, тому що я помітив тільки твої ребра, без ненависті, і не намагаюся бути злим, я просто жартую«, » чорт візьми, Принесіть цій дівчині гамбургер🍔, «так і хочеться з'їсти, " З'їж що-небудь ?!».

Нагадавши, кудлата Емілі Ратаковскі приголомшила змінами в зовнішності, стала ще красивіше.

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