Відома телеведуча Алла Мазур продовжує радувати користувачів мережі новими знімками

Як повідомляє Politeka.net, Алла Мазур веде боротьбу з онкологією і зовсім нещодавно вперше зняласобразом.

Телеведуча зізналася, що боротьба і перемога над онко розділила її життя на "до" і "після". Кілька годин тому на своїй сторінці в мережі Instagram вона показала фото в новому образі і подякувала всім за підтримку в ці нелегкі для неї дні.

При цьому вона розповіла, що завдяки близьким друзям і колегам з ТСН вона виконає давню мрію - політ над Києвом.

"Стимул летіти вище-мені подарувала улюблена команда ТСН-тижня. Збудеться ще одна давня мрія: політ над Києвом)) тому попереду-нові експерименти. І я вірю: ми з вами ще не раз приємно здивуємо один одного❤❤❤", - розповіла телеведуча в підписі до знімка.

На знімку телеведуча постала перед шанувальниками зі світлими короткими локонами і ніжним макіяжем, який підкреслив її природну красу. Крім того, Мазур приміряла стильну джинсову куртку овер-сайз і білу футболку. В руках ця сильна жінка тримає букет квітів і сертифікат на політ над Києвом.

Під публікацією Алли Мазур з приголомшливим знімком користувачі мережі писали слова захоплення. Адже Алла подарувала всім неймовірні позитивні емоції, які дуже потрібні зараз кожному з нас.

"Красуня у всьому! Поважаю, шаную, бажаю здоров'я на довгі роки!", "Аллочка, ви наша радість і скарб!!!", "Коли у жінки блищать очі-вона жива! а решта не важливо"," Фантастична жінка", " дивовижна і сучасна жінка!".

Нагадаємо, Алла Мазур, яка перемогла рак, викликала фурор знімком з відпустки.

Як повідомляла Politeka, син Алли Мазур кардинально змінив зовнішність.

Також Politeka писала, що Алла Мазур після перемоги над раком показала свою нову гордість і здивувала зовнішністю.