Популярний український телеведучий і продюсер Ігор Кондратюк вразив змінами в зовнішності
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
"Вже років 25 на фотосесіях я тільки в окулярах. Крім останньої, для "5 каналу", де" заради історичної справедливості " (зйомка в старовинних українських національних костюмах) на прохання режисера я зняв окуляри. Окуляри зі дужками в Україні почали з'являтися на початку ХХ століття, до слова. Незвично бачити себе таким», - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованих кадрах Кондратюк позує без окулярів, надівши традиційний український костюм.
"А де козацькі вуса?", "козак з відмінним почуттям гумору», «крутий в будь - якому стилі», "Ігор Валерійович-справжній козак", - пишуть користувачі.
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Раніше ми повідомляли, що Ігор Кондратюк різко висловилася про зоряне попурі, яке виконали артисти в День Незалежності України.
Нагадавши, Кондратюк розкрив суть "російської душі" серед артистів.
Як писала Politeka, Кондратюк різко пройшовся українськими гастролерами в РФ.
Також Politeka писала, що Кондратюк пояснив феномен "Слуги народу", дорікнувши українцям.