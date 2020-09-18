Популярний український телеведучий і продюсер Ігор Кондратюк вразив змінами в зовнішності

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Вже років 25 на фотосесіях я тільки в окулярах. Крім останньої, для "5 каналу", де" заради історичної справедливості " (зйомка в старовинних українських національних костюмах) на прохання режисера я зняв окуляри. Окуляри зі дужками в Україні почали з'являтися на початку ХХ століття, до слова. Незвично бачити себе таким», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Кондратюк позує без окулярів, надівши традиційний український костюм.

"А де козацькі вуса?", "козак з відмінним почуттям гумору», «крутий в будь - якому стилі», "Ігор Валерійович-справжній козак", - пишуть користувачі.

Раніше ми повідомляли, що Ігор Кондратюк різко висловилася про зоряне попурі, яке виконали артисти в День Незалежності України.

Зокрема, йому не сподобалося, що серед топових українських композицій прозвучали також і російськомовні пісні, а підбір пісень він назвав "музичним несмаком". Кондратюка, найбільше здивувала присутність у попурі треку" Киянка " від виконавця шансону Гаріка Кричевського.

Нагадавши, Кондратюк розкрив суть "російської душі" серед артистів.

Як писала Politeka, Кондратюк різко пройшовся українськими гастролерами в РФ.

Також Politeka писала, що Кондратюк пояснив феномен "Слуги народу", дорікнувши українцям.