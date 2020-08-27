58-летний украинский шоумен и продюсер Игорь Кондратюк откровенно рассказал о трагедии, заставившей его замкнуться в себе

Так, в эфире программы "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" Кондратюк вспомнил о своем детстве. В семь лет он лишился матери, оставшись в основном на воспитании дедушки и бабушки, так как отец с новой женой пропадали на работе.

"У нее был рак. И в те времена рак... Они только в феврале заметили, что с грудью проблема, и в июне ее уже не стало", - рассказал Кондратюк о смерти матери.

После трагедии он замкнулся в себе и подолгу пропадал в районной библиотеке.

"Мне казалось, что все, что там было интересно, я перечитал. Может, это был такой способ защиты себя от семьи, у меня была новая мама, брат маленький, не знаю".

Отметим, ныне вот уже как 20 лет у Кондратюка собственная семья. Жена шоумена не любит публичности, поэтому последнее совместное семейное фото появлялось в СМИ лет 15 назад. У пары трое детей. Дочь телеведущего Полина занимается стрельбой из лука, а сыновья Даниил и Сергей работают на съемках популярных телешоу.

Ранее мы сообщали, что Игорь Кондратюк резко высказалася о звездном попурри, которое исполнили артисты в День Независимости Украины.