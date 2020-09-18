Украинский продюсер Игорь Кондратюк поразил переменами во внешности

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, Кондратюк рассказал, что последние 25 лет снимался в фотосессиях лишь в очках. Однако в этот раз, ради "исторической справедливости" и по просьбе режиссера решил их снять.

По его словам, очки со скобками в Украине появились лишь в начале прошлого века.

"Непривычно видеть себя таким", - говорится в подписи.

Уточним, что на опубликованных кадрах Кондратюк позирует без очков, надев традиционный украинский костюм.

«А где козацкие усы?», «козак с отменным чувством юмора», «крутой в любом стиле», «Игорь Валерьевич - настоящий козак», - пишут пользователи.

До этого мы рассказывали о словах Игоря Кондратюка про попурри, которое было исполнено в День Независимости нашей страны.

Известном продюсеру не понравилось, что среди популярных украинских композиций также были русскоязычные треки. Сам подбор песен Кондратюк назвал музыкальной безвкусицей.

Наиболее странным, по его словам, было присутствие песни "киевлянка" от скандального шансонье Гарика Кричевского.

Напомним, Кондратюк раскрыл суть "русской души" среди артистов.

Как писала Politeka, Кондратюк резко прошелся украинскими гастролерами в РФ.

Также Politeka писала, что Кондратюк объяснил феномен "Слуги народа", упрекнув украинцев.