Дочка української виконавиці Анни Сєдокової захопила фігурою, показавшись на весіллі матері в екстра-міні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на російські ЗМІ.

Так, знаменитість прийшла з коханим Янісом Тіммою на шоу до скандального російського телеведучого, приголомшивши визнанням. У них поцікавилися, коли ж буде весілля, у відповідь на що Седокова розповів, що вона вже була.

"Так, ми вже одружилися. Я більше не наречена. Ми взагалі нікому не хотіли розповідати. Ми вирішили просто розписатися і відсвяткувати в сімейному колі. А тут ви запросили і я сказала:» Яніс, ну може бути, розповімо Івану", - зазначила вона.

Крім цього Седокова розповіла, чому всі її кадри із заручин й самого торжества були "зі сльозами на очах".

"Раптом він стає на коліна і тут у мене... на всіх відео, які у мене є з заручин і з весілля, я з заплаканим обличчям. Я просто починаю там ревіти", - розповіла вона.

Водночас в мережі з'явилися кадри з самого торжества, на якій дочка Сєдокової явно затьмарила зіркову матір, посвітивши розкішною фігурою в білосніжному екстра-міні. На фотографії також видно самого Яніса і їх молодшого сина.

Як відомо, колишня кохана Сніса Тімми вибухнула прокляття на адресу Сєдокової, дізнавшись про заручини пари.

Саме свято пара відзначила ще шостого вересня в Барвисі. Відзначили його за допомогою вечері на березі річки з іграми й танцями.

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