Дочка української виконавиці Анни Сєдокової захопила фігурою, показавшись на весіллі матері в екстра-міні
Про це повідомляє Politeka з посиланням на російські ЗМІ.
Так, знаменитість прийшла з коханим Янісом Тіммою на шоу до скандального російського телеведучого, приголомшивши визнанням. У них поцікавилися, коли ж буде весілля, у відповідь на що Седокова розповів, що вона вже була.
"Так, ми вже одружилися. Я більше не наречена. Ми взагалі нікому не хотіли розповідати. Ми вирішили просто розписатися і відсвяткувати в сімейному колі. А тут ви запросили і я сказала:» Яніс, ну може бути, розповімо Івану", - зазначила вона.
Біда настигла Настю Івлєєву за кордоном, відверте зізнання: "Тримайся, ми з тобою!"
Як виглядали Кароль, Брежнєва, Івлеєва та інші зірки до того, як потрапили в шоу-бізнес: з простушок в королеви
Фігуриста "наречена" Харламова без сорому скинула купальник, спокусивши Тарзана: "Цікавіше, ніж Асмус"
Олександр Пономарьов благає українців про допомогу: "Єдине, що залишилося..."
Крім цього Седокова розповіла, чому всі її кадри із заручин й самого торжества були "зі сльозами на очах".
"Раптом він стає на коліна і тут у мене... на всіх відео, які у мене є з заручин і з весілля, я з заплаканим обличчям. Я просто починаю там ревіти", - розповіла вона.
Водночас в мережі з'явилися кадри з самого торжества, на якій дочка Сєдокової явно затьмарила зіркову матір, посвітивши розкішною фігурою в білосніжному екстра-міні. На фотографії також видно самого Яніса і їх молодшого сина.
Як відомо, колишня кохана Сніса Тімми вибухнула прокляття на адресу Сєдокової, дізнавшись про заручини пари.
Саме свято пара відзначила ще шостого вересня в Барвисі. Відзначили його за допомогою вечері на березі річки з іграми й танцями.
Нагадавши, Седокова зганьбилася разом з коханцем прямо на зйомках
А ще Politeka писала, що Седокова блиснула схудлою фігурою після дієти
Також Politeka повідомляла, що Седокову позбавили можливості побачити власну дочку, причина вражає