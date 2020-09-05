Украинская юмористка, актриса "Квартал 95" и "Женского квартала" Лера Товстолес изумила необычным фото с оружием

Как передает Politeka.net, 25-летняя знаменитость разместила новый снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором попозировала с двумя автоматами в руках.

Локацией для съемки стало поле. Девушка нарядилась в легкое светлое платье в черных горошек и солнцезащитные очки. Ее стильный лук дополнила красивая прическа с развевающимися на ветру крупными локонами. В кадр также попал оператор с камерой, который снимал Товстолес.

«Красивый кадр. Я и режиссёр @makhurenko Автоматы мне идут )», - иронично написала кварталовка.

Надо сказать, что в комментариях пока нет ни единого отзыва о фотографии.

Ранее мы сообщали, Товстолес похвасталась образом, который скопировала у сестры Ким Кардашьян Кайли Дженнер. Лера позировала на спортивной площадке в бежевом топе и белых брюках.

«Какая фотка @rakovskiy_yura нравится больше ?) 1,2,3?) Настроение пожелать всем своим подписчикам, классных выходных и тёплого августа ❤️ Идеальные брюки, как у @kyliejenner», - подписала фото звезда.

«Какая😍💗», «Всегда лучшая❤️», «Все, просто шик», «На любой фотке - идеальная 💕», - прокомментировали пользователи.

Напомним, звезда "Квартала 95" ошеломила переменами во внешности: "Просто не узнать".

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