Украинская юмористка, актриса "Квартал 95" и "Женского квартала" Лера Товстолес изумила необычным фото с оружием
Как передает Politeka.net, 25-летняя знаменитость разместила новый снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором попозировала с двумя автоматами в руках.
Локацией для съемки стало поле. Девушка нарядилась в легкое светлое платье в черных горошек и солнцезащитные очки. Ее стильный лук дополнила красивая прическа с развевающимися на ветру крупными локонами. В кадр также попал оператор с камерой, который снимал Товстолес.
Резко похудевший Киркоров ошеломил новой внешностью на отдыхе: «Несмотря на свой возраст...»
"Расстаться хочешь?": Ольгу Бузову публично отчитал недовольный любовник
"От 200 гривен до 1500 гривен": украинцев обложили новыми поборами, за что теперь дерут деньги
"Ощадбанк" срочно предупредил владельцев карт, осталось меньше месяца: "До 1 октября..."
«Красивый кадр. Я и режиссёр @makhurenko Автоматы мне идут )», - иронично написала кварталовка.
Надо сказать, что в комментариях пока нет ни единого отзыва о фотографии.
Ранее мы сообщали, Товстолес похвасталась образом, который скопировала у сестры Ким Кардашьян Кайли Дженнер. Лера позировала на спортивной площадке в бежевом топе и белых брюках.
«Какая фотка @rakovskiy_yura нравится больше ?) 1,2,3?) Настроение пожелать всем своим подписчикам, классных выходных и тёплого августа ❤️ Идеальные брюки, как у @kyliejenner», - подписала фото звезда.
«Какая😍💗», «Всегда лучшая❤️», «Все, просто шик», «На любой фотке - идеальная 💕», - прокомментировали пользователи.
Напомним, звезда "Квартала 95" ошеломила переменами во внешности: "Просто не узнать".
Как сообщала Politeka, горячая звезда "Квартал 95" померилась прелестями с Астафьевой и Никитюк.
Также Politeka писала, что роскошная звезда "Квартал 95" показала, как развлекается с любимым на яхте