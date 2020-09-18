Відома модель Кайлі Дженнер показала себе в новому образі, порадувавши фанатів

На фото Кайлі позує в довгих штанях з розрізами з боків і коротенькому топі. Красуня залишила волосся розпущеним, а сама йшла по вулиці. Дженнер впевнено трималася, епатуючи публіку. На другому кадрі зірка стояла вже біля автомобіля, показуючи ідеальний животик, а рукою трималася за двері. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 10 тисяч лайків і написали коментарі:

"Чортівка", "як лялька Барбі", " Красиво в.ні. Це добре. Сила. І неживий до лиця. Пані. Ви", "яка сексуальна дівчина", "я буквально одержимий цим поглядом так довго", "з роками вона стала більш товстою", "це поєднання досконалості", "ця картинка краще".

Повідомлялося, що відома модель, бізнесвумен Кайлі Дженнер записала сторіз, яке тут же розлетілося по мережі.

Знаменитість опублікувала кадри у своєму сторіз, але фанати вирішили зробити репост.

Кайлі повільно йшла, знімаючи себе на відео. В руці красуні помітний коктейль, але взляд неможливо було відірвати від бюста красуні, яка акцентувала на ньому увагу.

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