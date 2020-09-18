Стан здоров'я Бориса Моїсеєва залишає бажати кращого

Про це в інтерв'ю Співрозмовник повідомила адвокат Тамара Пухова, інформує Politeka.

"Борис, наскільки мені відомо, зараз знаходиться у важкому стані. Я буквально днями спілкувалася з його близьким другом. Мойсеєв прикутий до ліжка, лежить... Ніякого просвіту в стані його здоров'я немає", - розповіла Тамара.

За її словами, якщо фанати стурбовані самопочуттям Моїсеєва, то його колеги по зоряному цеху навпаки проявляють по відношенню до хворого артиста черствість і байдужість.

"Його друзі по шоу-бізнесу зовсім про нього забули. Я розумію, що через коронавірус у всіх справи не дуже добре йдуть. Але хоча б прийти раз на місяць до людини можна?!"- обурена адвокат.

Особлива претензія у Тамари до Примадонні російської естради Аллі Пугачової.

"Алла Борисівна Пугачова чому про нього забула? Кіркоров, Буйнов-всі хлопці, які його свого часу оточували і з якими він співав на одній сцені. Йому було б приємно їх усіх бачити", - вважає вона.

Жінка не виключає того, що Борис Моїсеєв "останні дні доживає на цьому світі", тому знаменитості просто зобов'язані ощасливити його своїм відвідуванням.

Politeka писала, що важко хворому співакові Борису Моїсеєву не вистачає коштів навіть на їжу про стан зірки російської естради розповіла адвокат Тамара Пухова. Вона дізналася, як живе Виконавець.

Нещодавно Борис Моїсеєв пережив інсульт і тепер намагається відновити здоров'я. За словами джерела, він витратив на лікування всі свої заощадження, а заробляти гроші поки не в змозі. Співак опинився в сильній злиднях і не може дозволити собі навіть товари першої необхідності. 66-річний Моїсеєв отримує пенсію, але вона зовсім невелика і не покриває його потреби.

Нагадавши, Пугачова і Кіркоров не залишили в біді затворника Моїсеєва.

Ще Politeka писала, що Борис Моїсеєв на межі смерті, з'ясувалася правда, яку довго приховували.

Також Politeka писала, що Моїсеєв отримав на ювілей подарунок за кілька мільйонів.