Состояние здоровья Бориса Моисеева оставляет желать лучшего

Об этом в интервью Собеседника сообщила адвокат Тамара Пухова, информирует Politeka.

По ее словам, если фанаты обеспокоены самочувствием Моисеева, то его коллеги по звездному цеху наоборот проявляют по отношению к больному артисту черствость и равнодушие.

"Его друзья по шоу-бизнесу совсем про него забыли. Я понимаю, что из-за коронавируса у всех дела не очень хорошо идут. Но хотя бы прийти раз в месяц к человеку можно?!" – возмущена адвокат.

Особенная претензия у Тамары к Примадонне российской эстрады Алле Пугачевой.

"Алла Борисовна Пугачева почему про него забыла? Киркоров, Буйнов — все ребята, которые его в свое время окружали и с которыми он пел на одной сцене. Ему было бы приятно их всех видеть", – считает она.

Женщина не исключает того, что Борис Моисеев "последние дни доживает на этом свете", поэтому знаменитости просто обязаны осчастливить его своим посещением.

Politeka писала, что тяжело больному певцу Борису Моисееву не хватает средств даже на еду О состоянии звезды российской эстрады рассказала адвокат Тамара Пухова. Она узнала, как живет исполнитель.

Недавно Борис Моисеев пережил инсульт и теперь пытается восстановить здоровье. По словам источника, он потратил на лечение все свои сбережения, а зарабатывать деньги пока не в состоянии. Певец оказался в сильной нищете и не может позволить себе даже товары первой необходимости. 66-летний Моисеев получает пенсию, но она совсем небольшая и не покрывает его потребности.

Напомним, Пугачева и Киркоров не оставили в беде затворника Моисеева.

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