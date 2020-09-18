В Україні вирішили ввести нові водійські посвідчення та технічні паспорти

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прес-службу Кабміну.

Так, в середу, 16 вересня, на засіданні уряду було прийнято відповідну постанову, згідно з якою, в цих документах з'явиться відмітка про групу крові (резус-фактор), а також про згоду на посмертне донорство, і про відповідність автомобіля екологічним нормам.

Зазначається, що видані до набрання чинності нової постанови національне та міжнародне посвідчення водія, а також свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу змінювати не доведеться: вони діятимуть протягом строку, на який видані.

Також у Кабміні показали, як виглядатимуть нові документи.

Politeka писала, що" купити " права в автошколі тепер не вийде, а іспит доведеться здавати до переможного кінця. Все тому, що з 17 липня в Україні набули чинності нові правила складання іспитів для отримання водійського посвідчення.

Так, тепер здача теоретичного і практичного іспитів слухачами Автошколи фіксується на камеру. За словами юриста Вадима Володарського, це нововведення виключить корупційну складову при видачі прав.

Верховна Рада проголосувала за законопроект, відповідно до якого зростуть штрафи для українців. Йдеться про законопроект про посилення відповідальності за порушення правил габаритно-вагового контролю. Тепер водіїв фур штрафуватимуть за будь-яке перевищення габаритно-вагових норм, в той час як раніше зараховувалася тільки перевага від 5% і вище.

Крім того, законопроект передбачає штраф у розмірі 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за відмову від габаритно-вагового контролю, а також за порушення при заповненні накладної та інших документів на вантаж.

Нагадавши, харків'янам ускладнять отримання водійських прав.

Як повідомляла Politeka, нове покарання чекає українців, в МВС розкрили план: "будуть направляти на..."

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