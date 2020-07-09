Для злостных нарушителей ПДД в Украине предлагают ввести систему штрафных балов, чтобы заставить перездать экзамен на права

Такое предложение выдвинул советник министерства внутренних дел Арсена Авакова Владимир Мартыненко, сообщает издание Сегодня.

"Сейчас мы работаем над механизмом для тех нарушителей правил дорожного движения, которые многократно нарушают и не могут примириться с тем, что их наказывают, документируют, фиксируют нарушения правил дорожного движения", - говорит советник.

По словам Мартыненко, в министерстве есть инициатива, чтобы нарушителей с определенным количеством штрафов направлять на пересдачу, чтобы выяснить, действительно ли они знают правила дорожного движения.

Советник отметил, что в некоторых странах Европы уже работает накопительная система - по сумме баллов за те или иные нарушения ПДД водитель отправляется на пересдачу экзамена на управление транспортным средством.

Ранее сообщалось, что 1 июля украинцев ожидают новые штрафы за нарушение ПДД.

МВД разработало законопроект, предусматривающий существенное повышение штрафов для водителей.

Если сегодня водитель на автомобиле превысил до 50 км/ч, то на протяжении 10 дней он должен заплатить 127,5 гривен, если более 50 км/ч - 510 гривен.

Напомним, украинцы решили скрыться от штрафов, в полиции сделали предупреждение: «получили свои…».

Как сообщала Politeka, новый удар по водителям: кому и за что грозят штрафы до 8500, закон уже в Раде.

Также Politeka писала, что ограничения скорости могут пересмотреть, водители дошли до Зеленского: что хотят изменить.