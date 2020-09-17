Російська модель Анастасія Квітко, яку називають копією американської знаменитості Кім Кардаш'ян, показала фігуру в леопардовому міні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Вам подобаються мої волосся, такий їх колір? Або краще блондинкою?» - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на кадрах Квітко позує в леопардовому міні-бікіні, демонструючи розкішний вигляд ззаду.

"Мені подобається ось так навіть трохи темніше", - відповів їй шанувальників.

Уточнимо, що інші фанати знаменитості не могли висловитися про ідеальні форми й зачіску знаменитості, оскільки Квітко опублікувала пікантні кадри у себе в Чторіс. Самого шанувальника, який висловився про її колір волосся, вона подякувала.

До цього ми розповідали, що російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардаш'ян, завоювала величезну популярність завдяки своїм пишним формам

Так, в одній з фан-груп моделі з'явилися архівні кадри напівголої Квітко. Модель позувала в крихітній мереживній білизні, яка навряд чи щось прикривала.

Красуня демонструвала вражаючі види в майже невидимих бікіні. Тонкі лямки впивалися в шкіру вище стегон.

Маленький ліфчик підстрибнув на великих грудях. Бюст був настільки великим, маленькі клаптики мережива прикривали його тільки частково.

Нагадавши, Російська Кардаш'ян полонила апетитними формами у відвертому купальнику: "Так спекотно".

Як повідомляла Politeka, Російська Кардаш'ян з найспекотніших ракурсів показала свої соковиті переваги: "цукерка".

Також Politeka писала, що Російська Кардаш'ян задала "жару" в тісному вбранні, гарячі кадри: "сама досконалість"