Скандальна російська актриса Христина Асмус приголомшила перевтіленням, показавшись на червоній доріжці

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Буквально пару годин тому відбулася Російська прем'єра нашого фільму «китобій» в рамках «Кінотавра». Ну і я як завжди-дофарбовувалася вже в машині , прикраси одягала в ліфті і по червоній доріжці прям бігла на сцену 🤪 🙈 думаю, на всіх кадрах ЗМІ буду з перекошеним обличчям», - йдеться в повідомленні.

Також Асмус розповіла, що після прем'єри її наряд отримав «чимало компліментів». Її шанувальники прийшли в захват від побаченого.

"Шикарна ви, Христина", " вогонь виглядаєш. Ось відразу видно-Гарік скоро пошкодує про своє рішення", " вогняна леді. Червона доріжка була створена просто для тебе", "супер виглядаєш«," стиль неймовірний. Ось це у тебе розкішний вигляд. Давно тебе не бачила такою квітучою», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, новим знімком Христина поділилася після жорсткого зриву голосу, який у неї стався. У мережі Асмус розповіла, що втратила голос і не знає, що з цим робити.

Нагадаємо, що скандальну Асмус, яка позбулася шикарної шевелюри, порівняли з Гурченко: «Тримайтеся молодцем».

Як повідомляла Politeka, домашні фото Христини Асмус з ванни викликали фурор, Харламов буде в люті:"головою перестала думати".

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