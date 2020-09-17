Герцогиня Кейт Міддлтон потрапила в грандіозний скандал після того, як з чоловіком відвідала пекарню

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прес-службу Кесінгтонського палацу в Instagram.

Так, Міддлтон викликала гнів британців тим, що порушила санітарні норми при відвідуванні пекарні. Вона разом з принцом Гаррі брали участь у приготуванні випічки, а саме – працювали з тестом.

Кейт була без шапочки, яку зобов'язані надягати всі пекарі. Також причиною суперечок стала маска на обличчі герцогині – замість надійного захисту вона воліла дизайнерську, від Amaia London.

До цього ми розповідали, що герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон перевершила саму себе, побивши власний рекорд в дешевизні вбрання.

Дружина принца Вільяма днями взяла участь у відеоконференції, пов'язаної з фотоконкурсом, присвяченим пандемії китайського вірусу. Кадри опубліковані в мікроблозі герцогів Кембриджських в Instagram.

«Я хотіла сказати величезне спасибі всім, хто взяв участь. І велике спасибі моїм колегам-суддям. Я дуже ціную час і відданість, які вони проявили по відношенню до проекту», - підписала пост герцогиня, додавши, що з 31 598 заявок судді вибрали сто зображень, які будуть представлені на виставці через два тижні.

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