Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова вразила витівкою в присутності пари, яка прийшла до неї в гості

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«У мене в гостях мої чудові друзі творці моєї кованої веранди та взагалі талановиті й добропорядні люди. Юленька та її чоловік Діма. Такий душевний вечір", - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу що на першому знімку Волочкова позує поруч з Юлією, до якої близько притулилася. При цьому для знімка знаменитість вибрала спортивні штани й кофту, яку відкрила до непристойності.

На іншій фотографії Волочкова позує в міні-сукні, демонструючи ідеальні ноги у веранді. Коментарі при цьому балерина залишила закритими, оскільки користувачі Мережі звинувачують її в лукавстві.

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На фото Анастасія сиділа в коротенькій блакитній сукні. Волочкова розташувалася на дивані, знявши взуття. Зірка демонструвала свої довгі ноги, які не були нічим прикриті. Балерина повністю забралася на диван, а сама дивилася в камеру.

Фанати поставили тільки тисячу лайків і не писали Коментарі. Все через те, що Волочкова не любить критику і закрила їх, але так і хочеться сказати: "несподівано".

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