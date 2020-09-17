Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова вразила витівкою в присутності пари, яка прийшла до неї в гості
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
«У мене в гостях мої чудові друзі творці моєї кованої веранди та взагалі талановиті й добропорядні люди. Юленька та її чоловік Діма. Такий душевний вечір", - йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу що на першому знімку Волочкова позує поруч з Юлією, до якої близько притулилася. При цьому для знімка знаменитість вибрала спортивні штани й кофту, яку відкрила до непристойності.
Таємниця близнюків Пугачової і Галкіна: "Ліза схожа на свою маму, яку..."
З'явилося рідкісне фото з усіма дітьми Христини Орбакайте: "Такі худі..."
Зарплата в 20 тисяч гривень, досвід роботи не обов'язковий: чому саме готові навчити українців за день
Переможниця " Євробачення "Кончіта Вурст приголомшила новою зміною в зовнішності:" Королева!"
На іншій фотографії Волочкова позує в міні-сукні, демонструючи ідеальні ноги у веранді. Коментарі при цьому балерина залишила закритими, оскільки користувачі Мережі звинувачують її в лукавстві.
До цього ми писали, що російська балерина Анастасія Волочкова показала себе вдома
На фото Анастасія сиділа в коротенькій блакитній сукні. Волочкова розташувалася на дивані, знявши взуття. Зірка демонструвала свої довгі ноги, які не були нічим прикриті. Балерина повністю забралася на диван, а сама дивилася в камеру.
Фанати поставили тільки тисячу лайків і не писали Коментарі. Все через те, що Волочкова не любить критику і закрила їх, але так і хочеться сказати: "несподівано".
Нагадавши, невгамовна Волочкова в облягаючих штанях "дала спеку" на репетиції
А ще Politeka писала, що розкута Волочкова влаштувала "вертольоти" ногами
Також Politeka повідомляла, що втомлена Волочкова в рожевих штанях "дала спеку" під час репетиції