Курс валют в Україні 18 вересня різко змінить картину, гривні набридне натиск долара і євро

Про це повідомляє Politeka з посиланням на дані Національного банку України.

Так, Долар почне торги з невеликого падіння. Стодоларова валюта втратить 68 копійок. До середини минулого дня він впав на 1,5 гривні, але під кінець дня почав знову набирати.

Євро ж неабияк обвалиться. Торги на міжбанку відкриються з -21,33 гривні за сто євро.

Курс валют в Україні 18 вересня буде виглядати наступним чином:

100 доларів – 2811,27 грн;

100 євро - 3317,44 грн.

А ось Російський рубль продовжить утримувати позиції. Десять рублів можна буде купити за 3,7564 грн.

До цього ми наводили слова економіста Андрія Новака про те, що український уряд запропонував свій варіант проекту Державного бюджету, проте нардепи ще можуть внести тисячі своїх поправок.

Так, коментуючи проект бюджету, навколо якого розгорілося багато суперечок серед міністрів на нардепів, Новак зазначив, що надалі цей проект має бути розглянутий профільним бюджетним комітетом Верховної Ради.

"Також всі народні депутати мають можливість давати свої поправки. Скільки буде цих поправок? Ми останнім часом звикли, що кількість поправок-тисячі. Звичайно, всі їх врахувати не зможе уряд, але щось буде враховано",-сказав економічний експерт.

Нагадавши, "президенту потрібно починати з себе": Новак вказав на промашку влади у відкритті справи проти Лероса.

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