Зірки студії "Квартал 95" Юрій Ткач і Євген Кошовий здивували яскравим знімком

Як передає Politeka.net, фото з'явилося на офіційній сторінці «Кварталу 95» в Instagram.

На одному знімку зображені Кошовий і Ткач, які стоять радом в однаковому одязі – смугастих футболках, темних шортах, білих шкарпетках з чорними смужками і чорних кросівках. Поруч фото їх дочок, які позують також в смугастих чорно-білих футболках і комбінезонах.

"Яблучко від яблуньки», - підписані кадри.

"Прям Канікули суворого режиму", " яблучка і яблуні супер!!!", "Кращі коміки країни», "Ого, як змінилися люди за роки", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо нещодавно Ткач з'явився на кадрі в халаті і рушником замотаним на голові, чим знатно повеселив своїх шанувальників.

"Юрчик густим волоссям обзавівся", " самий, чарівний і привабливий артист!!", "Аладдін вже не той", " О.... Та Ви батенька просто мачо", "схожий на домогосподарку", "Полотенечко на голові щоб волоссячко росли?) ", "Ні, ну очей не відірвати))) який же ти гармонійний пироженко)) дивишся, посміхаєшся і життя налагоджується! Людина позитив людина оркестр)", - писали в коментарях під знімком артиста.

Нагадавши, Кошового з "Квартал 95" застукали з Ткачом в гримерці, вид вражає.

Як повідомляла Politeka, Юрій Ткач з "Квартал 95" здивував витівкою на зйомках.

Також Politeka писала, що радісний Ткач з "Квартал 95" показав, як розважається з двома красунями.