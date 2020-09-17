40-річна популярна Ольга Куриленко, яка прославилася після зйомок у фільмі про агента 007, з'явилася в компанії відомого актора

Красуня, родом з України, опублікувала фото, на яких позувала з Пірсом Броснаном, що грав роль агента 007 Джеймса Бонда з 1995 по 2002 роки, повідомляє Politeka.net.

Ольга виглядала щасливою в компанії вже немолодого, але все такого ж чарівного артиста. На фото пара посміхалася і притискалася один до одного обличчями ніби закохані.

Куриленко сяяла, поглядаючи в камеру.

На іншому знімку зірки вже стояли.

Ольга була в сукні непомітного кольору, комір якої прикрашений красивими стразами. А Пірс позував в сорочці і піджаку.

Відзначимо обидва артисти познайомилися під час роботи у фільмі "Людина листопада", а фото були зроблені ще у 2014 році.

За п'ять хвилин пост зібрав понад 1000 лайків і багато коментарів.

"Він і Бонд найкращий!💥💥💥", "Красуня 💕", " У цьому фільмі є такий момент,коли героїня приходить в перуці і міні-платті вбивати свого мучителя, Ви там така красива і фігура топ!", "Фільм хороший недавно дивився"," обожнюю Пірса Броснана♥️♥️♥️"," а що за дівчина зліва? 😇 ",- написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Ольга Куриленко опублікувала фото в Instagram, представивши з жирним волоссям. Артистка стояла біля вікна і кудись перелякано дивилася, при цьому її губи були прочинені. Чужа рука доторкнулася до її плеча.

Даний стоп-кадр був зроблений з фільму "Залив тиші", де актриса виконала роль Розалінди.

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