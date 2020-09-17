Відома модель, починаюча актриса Емілі Ратаковски повеселилася на пргулке в чорному бікіні

Супермодель вражає сотні тисяч фанатів неймовірно стрункою фігурою і це при тому, що дівчина ненавидить займатися спортом в спортзалах, а також балує себе фастфудом і зрідка алкоголем. Дівчина виглядає чудово завдяки любові до активного відпочинку.

І хоча Емілі не подобається спорт, вона любить йогу, масаж і багато ходить, прогулюючись по місту. Також Ратаковскі воліє велосипедні прогулянки. На одному з кадрів видно, як дівчина прогулюється по місту в чорному бікіні і захоплює формами, адже мікро-ліф зміг мало що приховати:

"Cuak cuak 😂", " коли Ви там, сонце виглядає як зірка. ваше обличчя-місяць, а ваша посмішка - зоряний дощ. ваша присутність-небо, а очі-міст небес", "як сонце", " це просто золото😍 😍 😍 🔥,» «sei veramente da sballo, una Venere😍 😍 😍», «мрія і романтика 👍 🙏 😉 » вони трясуться?""Дуже гарний прекрасний вид "" 🔝 Красива 💖 хороше життя 🌤️🍀💞🌹🙋♂️», «ось це так! Чудово 💖».

Раніше ми також писали, що в профілі в соціальній мережі Instagram Емілі Ратаковскі, незважаючи на те, що вона одна з провідних топ-моделей, публікуються аж ніяк не тільки фото для модного глянцю. Дівчина, на відміну від колег (Белли і Джіджі Хадід та інших зірок), також публікує і домашні фото.

Емілі показує, як веселиться на пляжі, відпочиває в ресторані, проводить час з чоловіком вдома.

На одному з таких фото Емілі вдалося підкорити милим образом. Засмагла шкіра, прості сплутані волосся і звичайний домашній одяг вразили фанатів, адже Ратаковскі показала себе в природному вигляді. Сама вона не соромиться подібного і навіть на показах намагається по максимуму виглядати природно, щоб не зіпсувати шкіру обличчя і висушити свої локони постійними укладаннями.

Нагадавши, кудлата Емілі Ратаковскі приголомшила змінами в зовнішності, стала ще красивіше.

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