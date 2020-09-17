Відома співачка Злата Огневич показала себе і розповіла про прем'єру

На фото красуня позувала в темно-бордовій сукні. Мокра зірка спокусливо вигнулася, сівши на коліна і розсунувши ноги. Злата задерла голову, демонструючи пристойне декольте. Як можна помітити, Огневич не одягала білизну, а доповнила образ золотими прикрасами. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Новий альбом вже доступний. Яка пісня стала улюбленою. Поділися зі мною в коментарях", - підписала фото Огневич.

Фанати поставили майже 3 тисячі лайків і написали коментарі:

"Гарячий кадр", "Ух, яка чуттєва", "сама спокуслива", "Божественно красива", " Злата,,, ви дуже красива, ніжна....але останнім часом у вас багато фотографій, де ви намагаєтеся бути спокусливою...то пози, то оголена трошки...все красиво... але відчувається, що не ваше....".

Повідомлялося, що відома українська співачка Злата Огневич показала себе, розповівши про зйомки.

На фото красуня лежала в білизні на ліжку. Злата спустила бретельки, роблячи фото максимально спекотним. Співачка дозволила себе зняти зі спини, а сама розгорнулася обличчям до об'єктиву камери. Кард вийшов досить жарким і спокусливим.

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