Відома модель Алессандра Амбросіо, зірка Victoria's Secret, показала себе і розповіла про щастя

На фото Алессандра здалася в білому топі або чимось подібному. Амбросіо з'явилась досить близько, демонструючи величезне декольте. Волосся у красуні були розпущені, а доповнила образ зірка прикрасою на шиї. Модель дивилася прямо в об'єктив камери, демонструючи не тільки макіяж, але і пишні груди. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки і не писали коментарі, але так і хочеться сказати: "Королева моди, Незрівнянна".

Повідомлялося, що відома модель Алессандра Амбросіо, зірка Victoria's Secret, порадувала появою разом з дочкою, Анею-Луїзою.

Цього разу красуня вирішила побалувати шанувальників не тільки своїм ніжним знімком, але і фотографією з дочкою.

На першому фото модель позувала на тлі заходу в рожевій сукні на тонких бретельках. Алессандра тримала в руках парфуми і закрила очі, ніби насолоджуючись їх ароматом.

Ми писали, що відома модель і колишній ангел Victoria's Secret Алессандра Амбросіо попрощалася з влітку яскравими знімками.

На фото красуня позує в білому бікіні з ледь помітним рожевим малюнком, Білій легкій накидці і такого ж кольору Панамі. Модель сидить на дерев'яному причалі, а за нею – приголомшливої краси блакитна вода.

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